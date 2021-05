CFX quantum e Fujitzu: presentazione a Cagliari

CAGLIARI – Sarà Marco Mottana in persona, CEO di CFX quantum, a presentare a Cagliari il 29 e 30 Maggio l’opportunità per tutti di operare nella finanza ottenendo gli stessi straordinari risultati che ottengono al momento le grandi istituzioni bancarie e finanziarie del mondo. Tutto questo reso possibile insieme a FUJITSU il partner tecnologico che ha messo a disposizione il suo nuovo e potentissimo sistema di calcolo quantistico Digital annealer consentendo di fare arbitraggio finanziario senza mai perdere ma solo effettuando operazione in “utile”.

Mottana sarà affiancato da Ruggero Carlesso direttore commerciale di ATS TRADING SYSTEM – l’azienda che ha l’esclusiva mondiale per la condivisione del prodotto di CFX quantum – il quale presenterà l’ecosistema che consente a tutti di costruirsi una vera e propria rendita costante nel tempo. Lo scorso week end a Roma è stata presentata la Neo bank “01 quantum” che attraverso una carta erogata dal circuito Mastercard e un’app gratuita darà la possibilità a tutti i suoi possessori di operare nel proprio conto corrente comodamente in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo. Proprio sulla condivisione e sui guadagni che Carlesso terrà una “ 2 giorni” di formazione ai partecipanti che il 29 e 30 maggio saranno al T Hotel di Cagliari. Per partecipare basta mandare un messaggio al numero 393 3787622 o inviando una mail a: info.atspro@atstradingsystem. com indicando il proprio nome e cognome, la persona sarà ricontattata immediatamente per formalizzare l’adesione al corso.

Per saperne di più

IcebergFINANZA, Intervista a Marco Mottana c.e.o e Founder CFX QUANTUM

PODCAST INTERVISTA A MARCO MOTTANA L’INTERVISTA A BLOCCHI DIVISA PER ARGOMENTO CFX QUANTUM, Marco Mottana e la tecnologia ” quantica” al servizio della finanza