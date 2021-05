Nasce Coraggio Italia, Peru: anche in Sardegna

ALGHERONEWS – “Coraggio Italia è la naturale evoluzione del progetto iniziato due anni fa da Cambiamo! È la nuova casa dei moderati. Il riferimento naturale per chi si riconosce nei valori liberali, riformisti e cattolici. Un movimento di centro, che non nasce contro qualcuno ma che vuole unire e accogliere chi oggi non si sente rappresentato dalle attuali forze politiche”. Cosi Antonello Peru consigliere regionale del gruppo Cambiamo/Udc/Italia Viva che commenta lo step della forza nazionale del leader ligure Toti che porta a casa già 24 deputati e 7 senatori (togliendo diversi onorevoli a Forza Italia).