“Altro che Peba, sede Comunale con l’ascensore non funzionante”

ALGHERO – “Siamo purtroppo alle solite: l’Amministrazione Cacciotto esulta enfaticamente per risultati amministrativi risibili contrabbandati per grandi opere, ma dimentica di rendere utilizzabile l’ascensore degli uffici finanziari di Piazza Porta Terra utilizzati anche dalle Commissioni. Cosa che impedisce ai cittadini e a coloro che per problemi fisici hanno difficoltà a salire le scale di accedere agli uffici. E ad una consigliera comunale con disabilità motorie di partecipare ad importanti riunioni delle Commissione sanità. “Siamo sconcertati -attacca il Gruppo consiliare di Forza Italia-. Abbiamo più volte detto che è arrivato il momento di dire basta a questa politica fatta di annunci e propaganda, ma insignificante in tema di realizzazione di obbiettivi amministrativi anche modesti”. Tedde, Caria, Peru, Caria e Ansini ricordano il contributo dato dagli “azzurri algheresi” all’approvazione del Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), sia in Commissione che in Consiglio Comunale. Un Piano avviato nella precedente consiliatura nella quale fu finanziato e fu avviato il procedimento.

“E’ profondamente inutile e dannoso predicare bene ma razzolare male. Il Piano giace nei cassetti e l’Amministrazione Cacciotto non riesce neppure a riparare un ascensore che dallo scorso anno latita. Dopo un anno circa di celebrazioni è indispensabile che la Giunta Cacciotto affronti i problemi e metta in campo soluzioni per la città di Alghero che aspetta una testimonianza della presenza degli assessori del Campo Largo -chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-.”