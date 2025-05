“Todde decaduta: benvenuti ai 5 Stelle tra garantisti, se pur per interesse”

ROMA, 28 MAGGIO 2025. “Benvenuti tra i garantisti, se pur per interesse”. Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del dipartimento insularità di Forza Italia replica al consigliere regionale grillino, Solinas. “Ricordo a questi signori – prosegue Cappellacci- che dicevano che il sottoscritto non poteva candidarsi per un’accusa totalmente infondata, tanto che la vicenda si concluse con un’assoluzione con formula piena. Noi restiamo garantisti e non troverà mai una mia dichiarazione di segno opposto. Resta il fatto che – ha concluso- siamo di fronte all’incapacità politica di un movimento che ha fallito al Governo, nei Comuni che ha amministrato e ora anche in Sardegna”.