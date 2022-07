Ad Alghero le Messe anche in lingua inglese

ALGHERO – Dal mese di Luglio, e per tutta l’estate, ad Alghero le sante Messe festive verranno celebrate anche in lingua inglese. L’iniziativa è stata assunta – per volontà del nostro Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo in collaborazione con la Comunità dei Padri Mercedari.

Sarà possibile partecipare alle Celebrazioni eucaristiche, da Domenica 3 Luglio, alle ore 18.30 nella Parrocchia di Nostra Signora della Mercede in via Giovanni XXIII.

Un’iniziativa già programmata da un paio di anni, ma che a causa dell’emergenza pandemica era stata rinviata per motivi precauzionali.

«Secondo i dati statistici precedenti alla diffusione del virus – afferma prof. Tonino Baldino, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo – la Città di Alghero, con oltre 1.150.000 presenze turistiche, si attesta quale la maggiore tra le mete turistiche della Sardegna. Statisticamente la suddivisione tra italiani e stranieri si era consolidata nel 40% e 60%. Quest’anno, che si presenta alquanto promettente, sembra prevalere la presenza degli italiani rispetto agli stranieri; ma si tratta pur sempre di cifre importanti che hanno indotto la Diocesi ad organizzare questo nuovo servizio religioso anche come segno di accoglienza della comunità algherese a favore delle necessità dei turisti».

«Il turista che giunge nei nostri luoghi – continua Baldino – deve sentirsi come in casa propria. Significa che tutto dovrà essere secondo un clima di accoglienza: dall’aspetto liturgico a quello ordinario relazionale con le singole persone come con le istituzioni. Un contesto così delineato potrebbe divenire luogo di conversione per molti: per l’ospitato come anche per l’ospitante. Ecco, allora, che un percorso formativo per il turista, diviene occasione di riscoperta di valori tra i membri della comunità che accoglie ».