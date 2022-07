FaunArte, al Parco la mostra fotografica sulle opere di Pulli

ALGHERO – Martedi 5 Luglio alle ore 19.30 nella sede del Parco naturale regionale di Porto Conte la mostra fotografica “FaunArte” sulle straordinarie opere di ceramica del maestro Pulli. Un’occasione unica per ammirare le immagini delle creazioni che vennero esposte nel 2019 nella Torre di San Giacomo. Martedi 5 luglio alle ore 19.30, a Casa Gioiosa, nella sede del Parco di Porto Conte, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica sulle opere del maestro Pulli già protagoniste nel 2019, nel cuore del centro storico di Alghero, presso la Torre di San Giacomo, della mostra tematica temporanea di opere in ceramica dal titolo “FaunArte” promossa dall’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, esposizione delle creazioni del maestro Pulli, curata negli allestimenti dalla bottega d’arte di Michele Mura. La mostra ha testimoniato il legame indissolubile dell’artista Pulli con la natura e ha avuto come motivo ispiratore alcuni esemplari della fauna tipica del territorio dell’Area Marina di Capo Caccia e del Parco di Porto Conte. L’intendimento è stato quello di sancire un connubio stretto e virtuoso tra l’ambiente naturale e l’arte. Un connubio felice per promuovere e sensibilizzare il pubblico sui grandi temi della salute del pianeta terra e della sostenibilità ambientale.

Con quella mostra i visitatori sono stati introdotti nel “magico” mondo dell’artista che da più di 50 anni vive ed opera nel suo laboratorio a Tramariglio all’interno del Parco di Porto Conte. Oggi, a Casa Gioiosa (Tramariglio) presso la sede del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana, in un ambiente dedicato, l’Ente Parco ha deciso di dare continuità a quell’evento allestendo una mostra fotografica di quelle opere in ceramica realizzate dal maestro Elio Pulli. Il titolo della mostra fotografica resterà “FaunArte”. La mostra fotografica seguendo gli intendimenti più profondi dell’artista è un inno alla natura, ai suoi abitanti e ai suoi colori; ripercorre un “viaggio immaginario” che lo stesso artista compie all’indietro nel tempo per raccontarci, a modo suo, suggestioni, significati e fatti legati ad una precisa area del territorio del Parco, quella di Sant’Imbenia. Ed ecco allora che “giocando con la storia”, il maestro Pulli, con le sue opere in ceramica, immagina quelli che furono i protagonisti della vita quotidiana di allora. Una storia ricca di passioni e di misteri, umani e animali, racchiusi e immortalati all’interno delle opere uniche realizzate dal maestro Pulli. La mostra fotografica sarà inaugurata alla presenza del Sindaco di Alghero e del Presidente del Parco naturale regionale di Porto