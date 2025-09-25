A L’Alguer la Colla Castellera de los Xics de Granollers

ALGHERO – Quest’anno l’associazione promotrice, la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer, ha invitato in città per i festeggiamenti del patrono un’altra compagnia di castellers catalani, i Xics de Granollers, che arriveranno ad Alghero in 180. Le attività si svolgeranno nel centro storico di Alghero venerdì 26 e sabato 27. Dopo l’esperienza con i Castellers de Sants (Barcellona) che si sono esibiti in città per San Giovanni, questa sarà la seconda attività relativa alle torri umane patrimonio Unesco nella città catalana di Sardegna. Le precedenti visite di Castellers ad Alghero risalgono all’agosto del 2000 e, addirittura, al settembre del 1978, i Mataresos de l’Alguer, nati nel 2023, sono l’unica colla castellera attiva in Italia