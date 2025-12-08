“Continuità Aerea, Giunta Todde al palo”

CAGLIARI – “Basta scuse.” Così Ugo Cappellacci, deputato e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, annuncia il deposito una nuova interrogazione sulla carenza di posti sui voli in continuità territoriale in occasione delle festività natalizie. “Gli effetti del decreto elaborato dalla precedente Giunta – evidenzia Cappellacci- continuano a esistere in virtù di una proroga solo perché la Giunta Todde non è riuscita a varare un nuovo modello di continuità aerea e se ne riparlerà la prossima primavera. Poiché le convenzioni sono state firmate nel 2024 con l’attuale esecutivo già insediato, la Giunta Todde avrebbe dovuto sapere che le frequenze erano calibrate sui dati dell’era COVID e che proprio per questo sono stati previsti diversi meccanismi per aumentarle. Il primo si attiva al raggiungimento di una domanda eccedente il 91% dell’offerta giornaliera per la singola tratta e quando sull’app si legge sold out non dovrebbe esserci bisogno di fare un disegno. Ma vi sono altri strumenti, come quello legato a un rialzo del 15% della domanda nei tre mesi consecutivi rispetto al medesimo periodo stimato nel 2021. Se questa percentuale è stata superata, come appare dalle stesse dichiarazioni, allora non è vero che abbiano le mani legate: ha sempre avuto la possibilità di intervenire e non lo ha fatto. Dovrebbe spiegare ai sardi perché. Allo stesso modo appare evidente l’inerzia della Giunta quando si concede il lusso di convocare il comitato di monitoraggio a brevissima distanza dalle ferie natalizie e a cavallo del ponte dell’Immacolata anziché intervenire con congruo anticipo. C’è da chiedersi infine – ha concluso Cappellacci- in che cosa consista questo non meglio precisato, monitoraggio rinforzato. Per due anni hanno praticato un monitoraggio blando?”