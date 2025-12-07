“Il paradosso del Palacongressi, un’area diventata discarica per la plastica”

ALGHERO – “Il paradosso del Palacongressi: inaugurano campi sportivi da un milione di euro

ed autorizzano un deposito di plastica. Mentre da una parte si celebrava la consegna ufficiale delle nuove aree sportive del Palacongressi di Maria Pia, un investimento da oltre un milione di euro presentato

come simbolo di rilancio, sicurezza e rinascita dell’area, dall’altra il Sindaco Raimondo

Cacciotto firmava un’ordinanza destinata a far discutere: “autorizzato lo stoccaggio

provvisorio della plastica proprio nello stesso sito”.

Un cortocircuito politico-amministrativo evidente.

La stessa amministrazione che esibiva campi nuovi di zecca, videosorveglianza e

nuove potenzialità per sport, associazioni, eventi e cultura nello stesso frangente

trovava la soluzione all’“emergenza plastica”. Il sito destinato ad attività sportive e

ricreative diventa il punto di accumulo della plastica. Provvisorio, certo, ma comunque

in totale contrasto con la narrazione trionfale dell’Amministrazione.

La contraddizione è ancora più marcata se si considera che l’area in questione rientra

nella zona SIC dello Stagno del Calich, un ecosistema lagunare protetto di grande

valore naturalistico, habitat di flora e fauna caratteristiche degli ambienti umidi e

salmastri. Una decisione che trasforma, seppur temporaneamente, un sito sensibile in

deposito di rifiuti, sollevando non solo dubbi di coerenza urbanistica, ma anche di

tutela ambientale e biodiversità.

Una città che dichiara di investire sulla qualità degli spazi pubblici si ritrova con

un’area appena riqualificata trasformata, per necessità, in quello che, di fatto, è un

deposito temporaneo di plastica.

Il risultato è chiaro: una riqualificazione celebrata come un fiore all’occhiello assume

rapidamente i contorni dell’imbarazzo amministrativo. Una decisione che solleva più

domande che risposte: davvero non esisteva un luogo più idoneo?

Il Palacongressi era stato presentato come uno spazio rinato per lo sport e la cultura.

Ora, almeno per un po’, farà anche da deposito di plastica, con il rischio aggiuntivo di

incidere su un ambiente naturale di grande pregio”.

Giuliano Tavera, segretario cittadino Psd’Az