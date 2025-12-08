“Sanità nel caos più totale, troppa incapacità: la Todde deve lasciare”

ALGHERO – Non c’è pace per la sanità in Sardegna. Alla sequela di numerose problemi legati alla insufficienza dei servizi garantiti, delle infinite liste d’attesa, dell’assenza di personale e dell’attesa, almeno per Alghero, di un nuova struttura, adesso si aggiunge un vero caso politico che agita le acque del Centrosinistra alla guida della Regione e ancora di più quelle dei 5 Stelle.

Del resto l’assessore che è stato dimissionato, sbattendo la porta, non accetta neanche l’offerta di un posto da tecnico nell’assessorato. Un corto-circuito tra Roma e Cagliari. Infatti proprio Bartolazzi è di espressione di Giuseppe Conte. Ma, nonostante questo, ha dovuto lasciare il suo incarico facendo diffondere un’intervista al veleno attaccando in maniera frontale la presidente Todde e anche la sua maggioranza.

Passaggi ripresi dall’esponente della Lega Michele Pais. “L’Assessore romano Bartolazzi, in una intervista rilasciata oggi all’Unione Sarda, dichiara che senza di lui il sistema sanitario sardo “resterà arretrato”. Che essenza di lui la Sardegna perde una occasione irripetibile. Senza di lui che viene da Roma. Farneticante”, e ancora “ma quel che è ancora più grave e che conferma che questa maggioranza, di sinistra-pentastellata, “lotta solo per le poltrone” e che la Todde “manterrà questo sistema immutato”.

“E che noi denunciamo sin dall’insediamento. Oggi abbiamo le prove. Ora ci sarà la corsa a scaricarlo, dopo averlo scelto, vantato, difeso come uno degli assessori migliori della Sardegna. Del Movimento 5 Stelle. La Todde deve andare a casa non perché decaduta, ma perché incapace insieme alla sua Giunta”.