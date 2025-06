Ceas Lago Baratz, celebra 25 anni con l’ornitologo e scrittore Mastrorilli

SASSARI – In occasione dei suoi 25 anni di attività, il CEAS Lago Baratz del Comune di Sassari propone per il 5 e il 6 luglio 2025 due giornate in compagnia di Marco Mastrorilli, ornitologo e scrittore, dedicate alla scoperta del mondo dei rapaci notturni che abitano la pineta che circonda il lago di Baratz.

Nelle due giornate si alterneranno momenti teorici, brevi uscite didattiche, laboratori e lunghe camminate nel buio che permetteranno ai partecipanti di conoscere queste creature affascinanti e misteriose!

Il workshop, offerto gratuitamente, è pensato per tutti: dagli appassionati di natura ai curiosi che vogliono saperne di più su questi affascinanti predatori notturni, dai birdwatcher agli educatori ambientali o semplicemente da chi vuole entrare in contatto con il mondo selvatico.

Per maggiori dettagli sul programma e per l’iscrizione OBBLIGATORIA al workshop, scrivere alla mail del CEAS Lago Baratz: ceas.baratz@comune.sassari.it .

Termine ultimo per l’iscrizione: 2 luglio 2025.