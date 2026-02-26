41bis in Sardegna, “Basta bugie, dite la verità”: le parole di Pais in Consiglio | video

ALGHERO – “Le bugie sul 41bis della sinistra, oggi dicono di interessarsi di carceri, ma naturalmente non del sovraffollamento e delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria”, così l’esponente di Centrodestra Michele Pais, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, riguardo la polemica e questione scaturita nelle scorse settimane riguardante l’arrivo di ulteriori detenuti in regime di 41bis, scelte che nascono nel recente passato. Per Pais, quello che sta facendo la sinistra, è “una gigantesca campagna di disinformazione e un’operazione di distrazione di massa”.