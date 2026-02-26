Criticità Sanità, nuovo report di Mulas in Commissione: Civile, Marino e Serd

ALGHERO – Il Presidente della Commissione consiliare alla Sanità, Christian Mulas, ha convocato per la giornata di domani una seduta della Commissione con all’ordine del giorno l’analisi e l’approfondimento della situazione attuale della sanità.

Nel corso dei lavori il Presidente presenterà una relazione dettagliata, corredata dai rispettivi dati sugli accessi al Pronto Soccorso e le visite e prestazioni garantire della Cardiologia e Pediatria.

Tra i temi centrali della discussione vi sarà inoltre la situazione delle sale operatorie dell’Ospedale Marino, finanziate ma mai avviate, e le relative criticità.

“Altro punto rilevante sarà lo spostamento del SerD dalla sede di via degli Orti all’Ospedale Marino, un passaggio che secondo quanto verrà illustrato in Commissione non sarebbe stato condiviso con l’Amministrazione e presenterebbe diversi profili di irregolarità, dalla tutela della privacy agli aspetti procedurali. Le criticità saranno oggetto di approfondimento nel corso della seduta, con il supporto di documentazione che verrà esaminata dalla Commissione”, cosi il presidente Mulas.