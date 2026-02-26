Impianti Sportivi, la Maggioranza Cacciotto “spara a zero” contro Forza Italia

ALGHERO – “Una bugia ripetuta più volte non diventa verità. Forza Italia continua a ripetere la stessa cantilena convinta che agli occhi degli algheresi diventi una bella canzone. Continua imperterrita a scegliere la strada peggiore per elaborare la sconfitta delle elezioni del 2024. Riteniamo che questo non sia il modo migliore per fare opposizione, suggeriamo a Forza Italia, che sempre più spesso non viene seguita nelle sue uscite velleitarie dal resto dell’opposizione, di elevare la qualità del dibattito per riprendere il consenso perduto, sempre più compromesso e in netta discesa a causa delle stizzite abbuffate comunicative del suo leader. L’operazione di maquillage del grillo parlante di FI è un misero tentativo, piuttosto, di appropriarsi lui dell’impegno e del lavoro quotidiano di questa giunta. Un modo di fare politica di bassissimo profilo, scorretto istituzionalmente, e che rende l’idea del declino nel quale è piombata FI dopo la sconfitta elettorale. Per quanto ci riguarda, continuiamo a lavorare per la città, con la responsabilità che ci assumiamo e con la serietà necessaria. Molto è stato fatto ma resta ancora da fare per le strutture sportive cittadine. L’impegno avviato praticamente da inizio mandato con il reperimento delle risorse necessarie è stato massimo e continua ancora. Ci sono tanti investimenti in campo, la macchina burocratica sta lavorando. Sappiamo anche che le procedure amministrative delle opere pubbliche hanno tempi scanditi dalle norme spesso non compatibili con le urgenze. Ma è nostro compito rilanciare l’impiantistica sportiva ad Alghero, e lo stiamo facendo. Il Campo del Carmine, il Mariotti, l’impianto del Tennis Club, la palestra geodetica di via XX Settembre, il campo da baseball, la riqualificazione del Palamanchia, gli interventi diffusi negli impianti cittadini, compresa la previsione di un campo polivalente nel Parco Caragol, l’impianto del Rugby, la riqualificazione imminente del “Pallone” di via Kennedy, oltre la lavoro per una soluzione definitiva per il bike di Alghero, sono solo alcuni esempi dell’attività che si sta mettendo in atto. Un programma di rilancio dello sport e dell’impiantistica sportiva, lo abbiamo stabilito nel programma elettorale che gli algheresi hanno premiato e intendiamo portarlo a compimento per il bene della città per il bene della città e a beneficio di Forza Italia che avrà tanti cantieri da osservare.”

Maggioranza Consiliare Centrosinistra (per il sindaco Cacciotto)