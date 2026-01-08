30° Cap d’Any de l’Alguer, un successo: le parole del presidente Porcu |video

ALGHERO – Questa mattina, presso la sala del Quarter, in Largo San Francesco, la conferenza stampa di chiusura del 30° Cap d’Any de l’Alguer alla presenza del presidente del CDA della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, del sindaco Raimondo Cacciotto con le assessore al Turismo ed alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna. Nell’occasione è stato presentato un sintetico ed esaustivo resoconto del ricco cartellone di eventi che ha animato la città di Alghero per oltre due mesi. “Un successo che ha coinvolto tutti, con un occhio di riguardo ai bilanci ed alla promozione del territorio in un’ottica di allungamento della stagione turistica”.