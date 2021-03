ALGHERO – Vittorio Sgarbi ad Alghero, Il critico d’arte e moto politico ha fatto tappa nella Riviera del Corallo. Il candidato a sindaco di Roma si è presentato nel circuito di motocross del Lazzaretto per seguire una gara e per godere del magnifico panorama nella assolata giornata di oggi. Sgarbi è da qualche giorno in Sardegna come apparso sui social, è stato ad Arbatax, Villasimius e oggi ha anche sorvolato il nord Sardegna in elicottero volando anche sopra Alghero.