Alghero, balzo delle nascite: plauso di Mulas a Ostetricia

ALGHERO – “Non vogliono essere chiamati eroi, e forse hanno ragione, certamente sono persone speciali che, nonostante il periodo ancora molto difficile e critico sono in prima linea per la difesa della nostra salute. Il personale medico e infermieristico e Oss della nostra città che in queste ore ha fornito una notizia che non può che far ben sperare: le nascite ad Alghero sono aumentate”. Cosi il capogruppo di Fdi e presidente della commissione comunale Sanità Christian Mulas riguardo la notizia della crescita delle nascite nell’ospedale di Alghero.

“Rispetto al primo trimestre dello scorso anno siamo passati, nel periodo da gennaio a marzo 2021, da 73 a 101 parti, Un trend cosi positivo non si verificava da molti anni . Un ottimo risultato che infonde fiducia e che soprattutto evidenzia la qualità dei nostri operatori sanitari, medici e primari, infermieri e Oss e , nel caso specifico, quelli del reparto di Ostetricia, gestito da tempo in maniera più che ottimale”.

“Nonostante le evidenti e diffuse criticità legate sia alla carenza numerica di personale sia alle dotazioni tecnologiche, sono da premiare coloro che, nonostante tutto, si dedicano tutti i giorni senza risparmio di energie ai pazienti e in particolare alle mamme che danno alla luce i propri figli. Confido che finalmente cessi anche la lunga attesa per l’agognato avvio dell’iter del nuovo ospedale, atteso da troppi anni: opera che finalmente garantirebbe alla sanità locale una struttura moderna e funzionale”.

“Tornando al trend positivo delle nascite registrato quest’anno ad Alghero, in controtendenza rispetto a quello nazionale, dovrebbe essere di incentivo a sostenere le coppie che vogliono costituire una famiglia e coloro che hanno già dei bambini. Tra le tante, anche questa è una priorità che può essere sanata creando condizioni sempre più favorevoli per poter vivere, lavorare e creare una famiglia nel nostro territorio, altrimenti la desertificazione sociale e demografica è dietro l’angolo. Ma, almeno per adesso, gioiamo per l’incremento delle nascite e speriamo questo sia di buon auspicio anche per superare questi tempi bui”.