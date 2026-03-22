“Viabilità caotica ad Alghero”, proposta di Sasso: asse viario tra le vie Degli Orti e Vittorio Emanuele

ALGHERO – “La viabilità ad Alghero continua a rappresentare una criticità irrisolta. I collegamenti tra le diverse zone della città costringono spesso gli automobilisti a percorsi tortuosi, con evidenti rallentamenti del traffico. Una delle situazioni più problematiche riguarda l’accesso a via Don Minzoni che, anche a causa dei lavori in corso, sta evidenziando tutti i limiti della rete stradale nella zona nord.

La nuova tangenziale in fase di realizzazione non sarà sufficiente a risolvere questi problemi, poiché si tratta di un’infrastruttura esterna, priva di collegamenti diretti con i quartieri cittadini.

Oggi, il collegamento tra via Vittorio Emanuele e via Azuni avviene attraverso via Aldo Moro e via degli Orti, con un percorso poco lineare e rallentato dalla presenza di semafori che generano code.

La proposta prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale rettilinea, in grado di collegare direttamente le due vie. Il tracciato si svilupperebbe su aree attualmente libere, lungo una direttrice nord-sud.

Agli estremi dell’asse sono previste due rotatorie (di cui una già esistente), che consentirebbero di migliorare la fluidità del traffico, eliminare le attese ai semafori e aumentare la sicurezza stradale.

L’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Si tratta di un’area non edificabile per i privati, ma compatibile con opere pubbliche, rendendo più semplice l’attuazione del progetto e riducendo possibili conflitti con futuri sviluppi urbanistici.

La realizzazione di questa bretella consentirebbe di alleggerire significativamente il traffico su via Aldo Moro, via degli Orti e via Galileo Galilei, migliorando la circolazione nell’intero quadrante nord della città”.

Il Presidente di Iniziativa Alghero

Avv. Francesco Sasso

Nella foto il “rendering” con la proposta di Sasso sulla “nuove bretella” a tra via Degli Orti e via Vittorio Emanuele.