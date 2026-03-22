Europa Verde (Avs) “megafono” dell’Amministrazione Cacciotto: incontri

ALGHERO – “La partecipazione è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa e politica, ed è esattamente con questo spirito che intendiamo promuovere tutte le iniziative ed attività di partito”. Così Europa Verde, ovvero Avs, partito rappresentato in Consiglio Comunale da Beatrice Podda e Giampietro Moro che nella sua azione politica e attivismo traccia la strada dell’attività amministrativa della compagine alla guida di Alghero

“Con il 25 Marzo Europa Verde Alghero inaugura una stagione di riunioni che vogliono portare all’attenzione pubblica il lavoro di ciascun assessorato locale, di modo da annullare il distacco tra cittadini e Istituzioni e creare nuovi momenti di confronto che riavvicinino in maniera reale la politica al popolo”

“Una volta al mese – fanno sapere dal partito del sindaco Cacciotto – creeremo le condizioni perché ciascun referente della Giunta possa pubblicamente rendicontare la propria attività. Ogni venerdì invece, dalle 18:30 alle 20:30 la sede di via Pascoli 16/A sarà aperta per accogliere tutti i cittadini che vogliano incontrare i consiglieri comunali e gli amministratori di Europa Verde. Inoltre ricordiamo che la sede è a disposizione delle associazioni cittadine che non trovano spazio per incontrarsi e svolgere la propria attività. È nostra responsabilità rimettere il partito a disposizione dei cittadini e provare ad annullare il più possibile la distanza tra istituzioni ed elettori”