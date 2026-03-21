“Vendere gli aeroporti e pure pagare, è un’incredibile follia”

CAGLIARI – «Siamo di fronte a una scelta surreale, che offende il buon senso e

danneggia la Sardegna. La Regione sta per cedere a privati un bene strategico, costruito con i

soldi dei sardi, e per farlo è disposta persino a rimetterci soldi pubblici. Non è un errore, è una

follia». Lo dichiara Alberto Urpi, consigliere regionale, che attacca duramente l’operazione di dismissione degli aeroporti sardi. «Viviamo su un’isola: i nostri aeroporti non sono semplici scali, sono la porta d’accesso al mondo, iL primo anello della catena logistica che tiene in vita la nostra economia e garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini. Invece di rafforzare il controllo pubblico su queste infrastrutture vitali, la Giunta decide di fare un passo indietro. Non si tratta di una partnership per migliorare i servizi: è una resa incondizionata. Un salto nel vuoto, con margini di controllo ridotti al lumicino, in un settore già oggi in profonda sofferenza per colpa di una continuità territoriale che non funziona».

Urpi non usa mezzi termini nel confronto con le altre isole del Mediterraneo: «Mentre Corsica e

Baleari investono risorse pubbliche per garantire collegamenti accessibili ai propri cittadini e

rafforzare la loro autonomia, qui si sceglie la strada opposta: si svende e ci si ritira. È una scelta

politica miope, che penalizza famiglie e imprese».

Il consigliere regionale ricorda poi la propria battaglia: «La mia proposta di abbattere la tassa di

imbarco andava nella direzione giusta: aiutare concretamente i sardi, riducendo il costo dei

biglietti. Una misura semplice, efficace e popolare. Mi è stato risposto che non c’erano risorse.

Oggi scopriamo che le risorse, invece, ci sono eccome: ma vengono usate per pagare qualcuno

che si prenda i nostri aeroporti. È una beffa».

Il punto più grave, secondo Urpi, è la dinamica stessa dell’operazione: «Pagare per cedere un

bene pubblico? È una cosa che viola ogni logica di mercato, ogni principio di buona

amministrazione. Di solito chi vende un bene intasca un corrispettivo. Qui la Regione paga per

liberarsi di una infrastruttura strategica. È un’inversione totale dei ruoli, che indebolisce il ruolo

pubblico invece di rafforzarlo».

«Non è un’operazione fumosa, nascosta tra le pieghe della burocrazia. È chiarissima. Ed è proprio

per questo che è ancora più grave. È un errore politico chiaro e lampante, e per questo non

andrebbe commesso».