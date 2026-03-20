Nuova 4 corsie Alghero-Sassari “al 52%, fine lavori nel 2028”

ALGHERO – L’assessore dei Lavori pubblici e commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria, Antonio Piu, accompagnato dal presidente dell’ottava commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, ha effettuato stamane un sopralluogo nel cantiere di completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia. “Sono felice di accompagnare il presidente dell’ottava commissione Rotelli per mostrargli come i lavori su questa importante e attesa opera di completamento per collegare territori e infrastrutture così importanti stiano procedendo in modo regolare secondo il cronoprogramma stabilito ad inizio lavori nel settembre 2024”.

I lavori in corso, sulla S.S. 291 “della Nurra”, riguardano gli interventi di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento Sassari-Alghero) e del 4° lotto tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l’aeroporto) per un valore complessivo di 238 milioni di euro. “Gli interventi procedono in grossa accelerazione grazie anche al ritorno del bel tempo – evidenzia Piu – su tutte le tratte sono in corso di completamento gli interventi di bonifica. Sono stati realizzati fondazioni con micropali, pile e spalle del Rio Calvia, del Viadotto Ferrovia e per il Rio Sassu. Procedono anche le lavorazioni sui ponti”.

Il sopralluogo del commissario straordinario Piu e del presidente Rotelli ha interessato l’intero cantiere, i due esponenti hanno potuto percorrere l’intero tracciato accompagnati dai tecnici Anas e hanno potuto costatare l’avanzamento delle lavorazioni lungo i 10 km totali dell’opera. Il cantiere vede impegnati 100 lavoratori su 4 imprese appaltatrici e 2 imprese per i monitoraggi ambientali. Il tempo contrattuale previsto è di 1260 giorni (42 mesi) decorrenti dal 11 marzo 2025, data di consegna definitiva dei lavori per l’esecuzione delle opere. “La media delle lavorazioni in corso di esecuzione è al 52% – sottolinea l’assessore – con punte su alcune lavorazioni che arrivano al 90%. L’orizzonte è il 2028, anno in cui l’opera sarà finita. Un’infrastruttura centrale per la vita e l’economia di un vastissimo territorio che collega il capoluogo Sassari ad Alghero ma che, grazie alla già realizzata 4 corsie che collega Olbia a Sassari, con questa opera finita avremo collegati due aeroporti e due porti con un asse che dal capoluogo della Gallura arriva ad Alghero passando per Sassari e per Porto Torres. Quest’opera consegnerà un nuovo modo di connettere i territori, l’economia e il turismo che porterà vantaggi in termini di sicurezza, di tempi di percorrenza e nuove opportunità”.