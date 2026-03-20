Lo stato della scuola, evento al Liceo Fermi: coordina +Media

ALGHERO – Il 27 marzo 2026, alle ore 10.15, presso l’Auditorium di via XX Settembre 229, il Polo liceale di Alghero (I.I.S. E. Fermi) presenterà al territorio la propria Rendicontazione sociale, illustrando i risultati raggiunti nel triennio 2022-2025 e le prospettive del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2025-2028. La Rendicontazione sociale, rappresenta il bilancio finale che misura le performance della scuola in termini di efficienza, efficacia ed equità, ponendosi come strumento di accountability e di dialogo con gli stakeholder.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per illustrare al territorio e alla comunità il lavoro svolto dall’Istituto nel triennio di programmazione, evidenziando le principali attività e iniziative che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale ed educativa degli studenti e quindi della nostra collettività. In particolare, sarà sottolineato il ruolo strategico che la scuola riveste nella formazione della futura classe dirigente, ponendo l’accento sulle esperienze che hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali, della cittadinanza attiva e della preparazione professionale dei giovani.

L’evento sarà coordinato dai rappresentanti dell’associazione di professionisti della comunicazione “Più Media”, Dott.ssa Sara Alivesi (giornalista e redattrice Alguer.it) e dal Dott. Stefano Idili (giornalista e direttore Algheronews).

L’incontro sarà anche l’occasione per confrontarsi, con al centro il punto di vista degli studenti, su alcune criticità sempre più evidenti nel contesto territoriale dell’isola ed in particolare del Nord Ovest della Sardegna, tra cui la crescente emigrazione di giovani qualificati e preparati, l’aumento della denatalità e il conseguente invecchiamento della popolazione. Si tratta di fenomeni che richiedono risposte tempestive e progettualità concrete da parte delle istituzioni, attraverso un rafforzamento della collaborazione tra settore pubblico, privato, professionisti e realtà locali, al fine di arginare tali dinamiche e promuovere nuove opportunità di sviluppo.

Nella foto il Liceo Fermi di Alghero