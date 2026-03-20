Rottamazione Tributi, l’assessore Daga vuole fare chiarezza: adesione, ma attenzione

ALGHERO – L’Amministrazione sta valutando attentamente l’opportunità di attuare i contenuti della legge di bilancio 2026 sulla disciplina che consente di introdurre una propria definizione agevolata delle entrate locali. Il tema è oggetto di approfondimenti per valutare l’impatto della procedura sul bilancio del Comune, posto che il termine previsto per approvare il relativo regolamento dal Consiglio Comunale, che definisce modalità di adesione, è stabilito al 30 aprile. La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per l’Assessore alle Finanze Enrico Daga “c’è tutto il tempo per fare le dovute valutazioni e aderire, ma è opportuno fornire alcuni chiarimenti, per evitare equivoci e soprattutto per non creare false aspettative o confusione tra i cittadini, anche alla luce del rinnovato clima di reciproca collaborazione e della lealtà con la quale questa Amministrazione si sta relazionando con la comunità sul tema dei tributi locali. Siamo al fianco dei contribuenti che compiono il proprio dovere con regolarità e sicuramente continueremo a stare al fianco delle fasce più deboli, con la più ampia trasparenza, attraverso strumenti di sostegno per i cittadini in difficoltà rispetto alle entrate tributarie”. Una volta attivata la misura, verrà consentito di estinguere il debito pagando esclusivamente l’importo originario, con l’esclusione di sanzioni e interessi. Su questo aspetto si stanno concentrando le valutazioni. La complessità della manovra impone infatti decisioni che vanno ad incidere sull’entità del credito, visto che il Comune di Alghero si troverà a corrispondere comunque l’aggio all’agente della riscossione calcolato percentualmente sulla cifra comprendente sanzioni e interessi ( condonati al contribuente) con una conseguente diminuzione dell’entrata prevista che produce effetti sul bilancio dell’ente, il cui equilibrio deve essere sempre salvaguardato e mantenuto in stabilità. “Abbiamo dato la nostra disponibilità a verificare la possibilità di introdurre questa misura, ma – chiarisce Daga – dobbiamo mantenere fede al senso di responsabilità. É una forma di rispetto fiscale verso chi le imposte e tasse le ha sempre pagate. Intendiamo fare le cose con la massima correttezza e coerenza nei confronti di tutti i cittadini, ritenendo per questo necessario un approfondimento di natura tecnico-contabile”. I concessionari per la riscossione del Comune Alghero, la SECAL e la STEP, per quanto riguarda i crediti di rispettiva spettanza, di recente hanno concluso il lavoro di ricognizione dal quale risulta l’ammontare del credito tributario riconducibile al tributo, alle sanzioni, agli interessi e alle spese, ricognizione dalla quale è possibile pertanto definire gli esatti importi da stralciare e l’onere per aggi di riscossione contrattualmente dovuti sulle somme pendenti. Sulla base di queste risultanze, la Giunta sta definendo gli indirizzi da impartire agli uffici comunali per la predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale con la quale verrà approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, in applicazione della cosiddetta rottamazione.