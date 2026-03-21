Detenuto in affidamento scoperto a spacciare: ritorno in carcere

ALGHERO – Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la revoca dell’ordinanza di estinzione della pena precedentemente emessa a favore di un uomo di Alghero, già ammesso al regime di affidamento in prova per reati legati agli stupefacenti. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti del Commissariato di Alghero, che hanno documentato come l’algherese, durante il periodo di prova, avesse continuato a commettere reati in materia di stupefacenti. Accertata la condotta contraria al percorso di risocializzazione e la reiterazione dei reati, il Tribunale ha dichiarato l’esito negativo dell’affidamento. A seguito del provvedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha emesso l’ordine di carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa di Reclusione di Alghero per l’espiazione della pena di 8 mesi.