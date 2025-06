Tassisti al sole, ad Alghero persiste il “Mistero delle Pensiline”

ALGHER – «Da anni i tassisti sono costretti a sostare sotto il sole cocente, in un’area priva di coperture, situata su suolo demaniale. Durante la stagione estiva, da metà maggio a metà ottobre, i mezzi diventano roventi, con gravi disagi per autisti e passeggeri, in particolare per i tanti turisti che visitano Alghero.» Così Salvatore Carta della Lega che segnala un problema legato all’atavica e irrisolta questione delle pensiline e cartellonistica informativa riguardo il trasporto pubblico locale: situazione, denunciata più volte, da paese non sviluppato e moderno.

Per questo motivo, Carta propone l’installazione di una pensilina mobile e stagionale, capace di garantire ombra e maggiore comfort sia per i lavoratori che per l’utenza. «Non si tratta di un’opera costosa o invasiva – precisa – ma di una struttura leggera, facilmente rimovibile e pienamente compatibile con le normative demaniali. Una soluzione che potrebbe essere montata e smontata a seconda della stagione.»

L’esponente della Lega invita dunque l’amministrazione comunale ad avviare un confronto con le autorità competenti, in particolare con l’Ufficio del Demanio, per individuare una soluzione concreta e condivisa.

«Un intervento semplice ma significativo – conclude – rappresenterebbe un gesto di attenzione verso i lavoratori e un miglioramento dell’immagine turistica di Alghero. Un taxi accogliente è anche un biglietto da visita per la nostra città.»