Marco Dettori nuovo segretario regionale Forza Italia Giovani

BRUXELLES – «Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Marco Dettori, nuovo segretario dei giovani di Forza Italia in Sardegna, su nomina odierna del segretario nazionale Simone Leoni. Ho avuto modo di apprezzarlo, in questo ultimo anno, per il costante impegno nel dare forza e rappresentanza alla sua Isola. Continueremo a lavorare fianco a fianco in questa direzione. Sono certo che Marco porterà avanti con competenza ed entusiasmo questo nuovo incarico, dando voce alle ambizioni e alle capacità della gioventù di Sardegna. Lo aspetto a Bruxelles». Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, dopo la nomina di Marco Dettori a segretario di Forza Italia Giovani per la Sardegna.