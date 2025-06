L’algherese Aurora Murgia dalla Mercede Basket alla Nazionale U16

ALGHERO – Settimana ricca di novità in casa Mercede. Lunedì è stata pagata la rata per la riaffiliazione alla FIP, primo passo per le iscrizioni ai vari campionati maschili e femminili per la stagione 2025/2026, mercoledì è arrivata l’attesa convocazione di Aurora Murgia con la Nazionale U16 che si prepara a disputare gli Europei di categoria. Dopo il Trofeo dell’Amicizia della scorsa stagione, per il giovane talento locale, arriva la convocazione più importante, quella che porta agli Europei che si giocheranno in Romania dal 15 al 23 agosto 2025. Il raduno è fissato per il 18 luglio.

< >, chiude il Dirigente.