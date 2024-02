Strada Aeroporto, finalmente sarà illuminata: al via i lavori | video

ALGHERO – E luce fu. Finalmente, dopo anni di segnalazioni e articoli, ecco che la Provincia di Sassari, grazie ad un intervento messo in atto dall’attuale commissario Pietrino Fois, realizzerà le opere necessarie per illuminare la strada per l’aeroporto di Alghero.

Un tratto viario che, nonostante l’importanza risulta privo di illuminazione, segnaletica e anche decoro. Senza dimenticare pure l’assenza di cartellonistica utile a indicare, anche in maniera moderna e accattivante, la presenza dello scalo.

In totale saranno posizionati 131 pali flettenti ovvero pensati e creati per evitare impatti deflagranti in caso di incidente. La ditta Tilloca inizierà i lavori i primi di marzo con termine previsto per il 30 giugno

Grande soddisfazione da parte di Fois che, in conferenza stampa questa mattina, ha evidenziato l’importanza dell’intervento per tutto il territorio. Inoltre, c’è ancora in itinere la realizzazione della rotatoria di Santa Maria La Palma per cui si è in fase di conferenza di servizi.

Ecco la conferenza stampa di stamattina:

https://youtu.be/B42wCIFzJjI?feature=shared