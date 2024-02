Regionali, rush finale coi big in campo. Voto cruciale per assetti, ruoli e Comunali

ALGHERO – Settimana di chiusura di una delle più particolari, brevi, ma non meno intense, e ricche di spunti che potranno emergere un attimo dopo l’esito, campagne elettorali. In particolare per i Comuni, come Alghero, dove si andrà poi a votare (9 giugno) per il rinnovo del Consiglio Comunale e Sindaco. Scenari che saranno influenzati e ribaltati a seconda che vinca Truzzu, Todde o Soru. Non solo questo, anche rispetto ai riflessi regionali ci sarà subito il toto-nomine in merito alla Giunta e agli incarichi visto che, anche in seno alla pattuglia di candidati algheresi, ci sono alcuni nomi che non nascondono di poter avere degli importanti ruoli di governo.

Detto questo, ecco gli appuntamenti degli ultimi giorni di propaganda. Stasera Alessandra Todde, candidata di Partito Democratico e 5 Stelle, sarà a Carbonia e a Cagliari con la segretaria del Pd Elly Schlein, mentre la chiusura ufficiale della sua campagna si terrà il 23 sera, sempre nel capoluogo, ma senza i big nazionali. Sempre oggi Renato Soru, candidato della Coalizione Sarda, sarà al Teatro Garau di Oristano. Mentre è prevista per domani alle 16, alla Fiera di Cagliari, la convention conclusiva di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, che sarà accompagnato e sostenuto dai tre leader nazionali della coalizione Fdi-Lega-Forza Italia: la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Infine, Lucia Chessa, candidata di Sardigna R-Esiste, sarà a Tortolì e poi il 22 febbraio a Sassari.