Stop al numero chiuso e test d’ingresso in Medicina, plauso al Governo Meloni

ROMA – “La fine del numero chiuso e dei test d’ingresso alla Facoltà di Medicina è un risultato concreto, che va nella direzione giusta: quella di un accesso libero allo studio, che offra un percorso meritocratico ai futuri medici e al contempo consenta al nostro sistema sanitario di poter ampliare il vero fattore che lo rende uno dei migliori al mondo ovvero il personale, che si distingue per professionalità, competenza e umanità. E’ una svolta che ha visto una linea coerente della maggioranza e del Ministro Bernini e che apre finalmente la strada a una nuova prospettiva per un pieno ed effettivo diritto alla salute”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati esprime soddisfazione per l’approvazione in VII Commissione al Senato della legge delega per la riforma delle modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.