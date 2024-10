Giunta Regionale, ecco le ultime delibere approvate

CAGLIARI – Convocata dalla presidente Alessandra Todde, si è riunita oggi a Villa Devoto la Giunta regionale. Di seguito le delibere approvate. Su proposta dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la Giunta ha deliberato la concessione, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, dell’anticipazione del 90% del contributo straordinario previsto dalla legge regionale 18 settembre 2024, n.13, pari a 500 mila euro. Scopo dell’intervento – ha spiegato Satta – è quello di abbattere i costi di funzionamento diretti ed indiretti relativi all’attività istituzionale dell’ente, riducendo in tal modo i costi fissi a carico dei consorziati che, nel 2024, non hanno potuto usufruire dei servizi irrigui ordinariamente assicurati dal Consorzio. Sempre a favore del Consorzio, via libera anche al programma di interventi, per un importo complessivo di 3 milioni di euro, necessari per un intervento volto all’efficientamento della rete idrica consortile e alla riduzione delle perdite. In particolare, gli interventi riguarderanno misure emergenziali del Sistema del Posada con lavori di sostituzione, riparazione e adeguamento delle condotte irrigue.

In materia di agricoltura, l’Esecutivo ha poi deliberato di prender parte, con l’Agenzia Laore, nell’ambito del programma di azioni a favore delle produzioni regionali a marchio d’origine, alla nona edizione della Cucina italiana nel mondo, in programma a Bruxelles dal 18 al 22 novembre 2024, che sarà dedicata ai temi della longevità e dell’agricoltura in condizioni estreme. L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Belgio in raccordo con diversi soggetti istituzionali, quali l’Agenzia ICE, la Camera di Commercio Italia-Belgio, oltre al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Su proposta dell’assessore del turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, la Giunta ha deliberato le modalità di attuazione del Fondo Sardegna ospitalità 2024 e Fondo co-marketing 2024 a supporto delle azioni di promozione del settore turismo in capo alla Fondazione Sardegna Film Commission.

In particolare, l’Esecutivo ha deliberato di formalizzare la collaborazione fra la Fondazione Sardegna Film Commission e l’assessorato del turismo, volta al consolidamento, a livello nazionale ed internazionale, della Destinazione Sardegna nel campo del settore audiovisivo. Le attività di interesse comune, nell’ambito del “Fondo Sardegna ospitalità” e del “Fondo di co-marketing”, saranno regolamentate attraverso la sottoscrizione di due convenzioni, con uno stanziamento di 800 mila e 400 mila euro.

Sempre su proposta dell’assessore Cuccureddu, la Giunta ha deliberato di approvare, in via provvisoria, le direttive di attuazione delle aree di sosta per camper e caravan. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione competente per materia.

Via libera, in approvazione definitiva dopo il parere positivo espresso dalla Commissione consiliare, alla deliberazione con la quale la Giunta regionale aveva approvato, lo scorso settembre, in via preliminare, i requisiti specifici, i criteri e le modalità di accesso ai contributi per gli “Eventi di Capodanno annualità 2024”.

Sempre in materia di turismo, la Giunta, alla luce del finanziamento di oltre 685mila euro messo a disposizione della Sardegna dal Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT), ha deliberato di impegnarlo a favore delle iniziative per il Capodanno 2024 e del progetto “Noi camminiamo in Sardegna 2024”.

Infine, sempre su proposta dell’assessore Cuccureddu, l’Esecutivo ha approvato, in via definitiva, i criteri e le direttive di attuazione per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane con la finalità di favorire la realizzazione di programmi di ricambio generazionale.

Su proposta dell’assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Armando Bartolazzi, la Giunta ha deliberato l’istituzione di un Tavolo di consultazione partecipata in Sardegna con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate all’accesso alla professione medica. Nello specifico, è stata evidenziata la preoccupazione per la carenza di personale medico e sanitario, acuita dalla pandemia COVID-19 e dalla riforma sanitaria regionale attuata con la legge 24 del 2020. Il Tavolo, coordinato dall’assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale o da un suo delegato, coinvolgerà studenti, specializzandi, laureati in medicina e chirurgia, rappresentanti di scuole di specializzazione, associazioni medico-sanitarie, aziende sanitarie locali, comuni e sindacati. L’obiettivo principale, ha precisato l’assessore Bartolazzi, è quello di raccogliere proposte per affrontare le criticità che ostacolano l’ingresso dei nuovi medici nella realtà lavorativa sarda.

Sempre su proposta dell’assessore Bartolazzi, l’Esecutivo ha modificato una precedente delibera riguardante l’assegnazione di contributi agli enti autorizzati per le adozioni internazionali con sede in Sardegna, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di supporto a queste associazioni. Con la delibera approvata oggi, vengono modificate le modalità di assegnazione dei contributi passando da un’erogazione annuale ad una programmazione biennale che permette, in questo modo, una migliore pianificazione delle attività da parte delle associazioni e una gestione più oculata delle risorse finanziarie. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, la delibera prevede che il 90% della somma venga erogato come acconto per ciascuna annualità. Il restante 10% verrà corrisposto solo dopo che l’associazione avrà presentato la rendicontazione completa delle spese sostenute, dimostrando così la corretta utilizzazione dei fondi.

La Giunta ha poi deliberato gli indirizzi applicativi in merito all’erogazione dell’Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) in Sardegna come previsto dalla legge regionale numero 5 del 2019. L’obiettivo principale della norma è quello di sostenere e promuovere il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante e migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi che ne sono affetti. A tal fine, la legge ha istituito l’IRF, un sostegno economico per i cittadini residenti in Sardegna con diagnosi di tale patologia.

Sempre in materia di sanità, l’Esecutivo ha approvato la ridefinizione delle assegnazioni di risorse finanziarie alle Aziende sanitarie regionali per l’esercizio 2022 a seguito di ritardi e incongruenze emerse nella gestione contabile delle stesse. Nello specifico vengono ridefinite le assegnazioni relative al 2022 in base ai nuovi modelli ministeriali e viene destinata una quota di 25.853.312 euro di risorse aggiuntive alla spesa per i farmaci innovativi e oncologici innovativi, non coperti da fondi nazionali. Nella stessa delibera, inoltre, sono stati assegnati finanziamenti specifici per:

Funzioni attribuite all’ARES (64 milioni di euro)

Implementazione del NUE 112 NEA 116/117 da parte di AREUS

Quote di finanziamento del “Mater Olbia” alle Aziende sanitarie territoriali, Centro regionale trapianti, struttura di coordinamento trasfusionale e immunoematologia, attività di trapianto, attività territoriali della Clinica psichiatrica di Cagliari, contributo per il CISOM di Porto Torres.

Accantonamento di una somma a riserva per garantire il riequilibrio delle quote derivanti dall’applicazione del modello parametrico.

Infine, la delibera prevede la modifica delle assegnazioni già stabilite in precedenza e viene dato mandato alla direzione generale della Sanità di adottare gli atti conseguenti alle nuove assegnazioni e di comunicare alle aziende gli importi relativi alla mobilità sanitaria. La spesa complessiva di 3.306.296.021,95 euro viene imputata a carico del bilancio regionale 2022.

La Giunta, al fine di garantire l’equilibrio economico del sistema sanitario regionale per il triennio 2024-2026, ha quindi approvato, in base alle nuove assegnazioni di risorse previste e nel rispetto della normativa attuale, i bilanci preventivi delle aziende sanitarie e i relativi piani di investimento e fabbisogno del personale.

Approvate infine le procedure per l’erogazione dei fondi sanitari a enti terzi in Sardegna. La delibera chiarisce che, in base alla legislazione nazionale e regionale, la Regione Sardegna ha scelto di gestire il finanziamento del servizio sanitario regionale attraverso le Aziende sanitarie, che sono responsabili dell’erogazione dei fondi e della gestione degli aspetti amministrativi. Nello specifico con la delibera adottata si stabilisce che, sebbene la legge regionale numero 13 del 2024 preveda la spesa sanitaria per enti terzi, questi stanziamenti sono considerati semplici trasferimenti di risorse tra enti pubblici e le Aziende sanitarie sono responsabili dell’erogazione finale dei fondi. Infine, sempre nella stessa delibera, sono fornite istruzioni specifiche per l’erogazione di un contributo all’Avis comunale di Olbia.

Su proposta dell’assessora dei trasporti Barbara Manca, d’intesa con l’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, la Giunta ha approvato la programmazione operativa per il riparto delle risorse destinate alle Aziende impegnate in servizi di trasporto urbano per attuare interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Con questa delibera – ha spiegato Barbara Manca – viene determinata la ripartizione tra le aziende di trasporto pubblico urbano, delle risorse individuate con una precedente delibera adottata lo scorso 30 aprile 2024, che prevedeva: a) 5 milioni di euro per interventi di “Digitalizzazione per l’efficienza e la sicurezza nel Trasporto Pubblico Urbano: implementazione tecnologica e interoperabilità aziendale”; b) 4,6 milioni di euro per interventi relativi a “Impianti di fermata (AVM – Automatic Vehicle Monitoring)”. In particolare, con i primi si finanzieranno interventi di attrezzaggio dei mezzi e delle sale di controllo con dispositivi hardware e software per il monitoraggio della domanda, l’infomobilità, la videosorveglianza e il sistema di bigliettazione, con i secondi, invece, si finanzieranno interventi di attrezzaggio delle fermate con dispositivi in grado di comunicare in tempo reale i passaggi dei mezzi alle fermate e, in generale, dello stato del sistema di trasporto.

Su proposta dell’assessora degli affari generali, personale e riforma della Regione, Mariaelena Motzo, la Giunta ha deliberato l’approvazione del Budget economico-finanziario per l’anno 2024 della società in house “Sardegna IT s.r.l.”, così come presentato dall’organo amministrativo dalla società, con una previsione della chiusura dell’esercizio in utile.

Su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha approvato diverse variazioni di bilancio, per dar corso all’utilizzo di nuove risorse o alla riprogrammazione di quelle pregresse già presenti nelle disponibilità regionali, tra le quali oltre venti milioni di euro, nel triennio, proposti dall’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e di oltre 3 milioni e mezzo di euro per opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche nei comuni dell’isola

Via libera dell’Esecutivo anche a importanti delibere sulla Programmazione europea 2021-2027 per oltre 50 milioni di euro.

Sempre su proposta dell’assessore Meloni, la Giunta ha deliberato l’assegnazione di una quota pari a 4 milioni di euro in favore dei Soggetti Attuatori dei progetti di sviluppo territoriale e degli interventi programmati nell’ambito della Programmazione Territoriale e della SNAI, per il funzionamento dei relativi Uffici Unici. L’Assessore ha presentato l’iscrizione della somma complessiva di 7 milioni e mezzo in considerazione dell’assegnazione statale da parte dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Capacità per la coesione (CapCoe) 2021 /2027.

L’Esecutivo ha poi preso atto dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della società partecipata Sotacarbo SpA. e disposto la nomina del direttore generale dell’Ente sardo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Sardegna Ricerche). L’incarico, per cinque anni, è stato assegnato alla dottoressa Carmen Atzori

Su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, l’Esecutivo ha assegnato all’Università di Cagliari, in comodato d’uso gratuito, gli immobili ex Cisapi.

Il compendio comprende un’area completamente recintata, dotata di viabilità interna, pedonale e veicolare con ampi spazi destinati a parcheggio e ad aree verdi, diversi fabbricati, distinti in due corpi di fabbrica, ossia l’ex Convitto e il corpo principale, comprendente sala convegni, bar, uffici, auditorium, ex spogliato, aule, sala concorsi e laboratori. Per venire incontro all’Università di Cagliari – ha spiegato Spanedda – a seguito della provvisoria indisponibilità di aule didattiche di grande ampiezza, la Giunta regionale ha deciso di assegnare per due anni e sei mesi, eventualmente rinnovabili, i locali e gli spazi di proprietà regionale. La stessa struttura, oltretutto – ha proseguito Spanedda – potrebbe essere individuata come sede del nuovo Polo formativo territoriale della Sardegna. La Giunta riafferma così la volontà di fornire risposte alle esigenze formative locali e favorire lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-specialistiche d’eccellenza.

Su proposta dell’assessora della difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha deliberato le modalità ed i criteri per la concessione, a favore dei comuni, dei contributi 2024 destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera. L’importo complessivo previsto è 500 mila euro.

Sempre in materia di ambiente, l’Esecutivo ha deciso di autorizzare la proroga, per 5 anni, degli interventi legati all’ “Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 nei Comuni di Bosa, Tresnuraghes, Magomadas”.

Via libera anche all’adozione del Piano del Parco Naturale Regionale di Tepilora, quale strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco”, che “disciplina l’organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione”. In particolare, il Piano, predisposto dall’assemblea dell’ente parco: a) disciplina l’organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree, con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti, in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme applicative; b) definisce i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e anziani; c) individua le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il Parco.

Sempre su proposta dell’assessora della difesa dell’ambiente, è stata autorizzata la proroga, per 10 anni, dell’intervento di cava denominata “Crabili”, in territorio del Comune di Samatzai.

La Giunta ha quindi individuato i comuni di Ales, Bitti, Iglesias, Lanusei, Muravera, Olbia, Orosei, Porto Torres, Terralba e Villacidro quali capofila degli Ambiti territoriali di protezione civile e ha dato mandato alla direzione generale della Protezione civile di provvedere all’allestimento delle sale e dei centri operativi, affidandone la realizzazione del relativo intervento alla società in house “Sardegna IT”. La stessa direzione generale dovrà anche occuparsi di avviare gli incontri sul territorio per condividere la futura governance degli Ambiti.

Autorizzato infine il finanziamento, da parte della Protezione civile, di un importo complessivo di 864 mila euro, a favore di quei comuni in cui, negli anni 2023 e 2024, si sono verificate condizioni meteorologiche avverse non ordinarie, quali le emergenze idrogeologiche con temporali, frane, piogge e grandinate.

Approvato infine, su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, il disegno di legge di variazione di bilancio 2024.