Eventi, nasce “Alguerhall” un nuovo spazio in pieno centro: “attendiamo idee e proposte”

ALGHERO – Un nuovo spazio per attività culturali da utilizzare già dal prossimo Cap d’Any per eventi di carattere musicale, culturale e turistico, e manifestazioni dedicate alle famiglie. All’interno del complesso del Quarter, praticamente inutilizzato da diversi anni, il patio all’aperto con apposita copertura viene rivitalizzato dall’Amministrazione comunale e messo a disposizione della comunità. La decisione è stata assunta dalla Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto, con la delibera approvata giovedì scorso su iniziativa dell’Assessore al Demanio Enrico Daga. “Una proposta opportuna che valorizza uno spazio cruciale per la vita sociale e culturale della città – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto.

“Sarà un luogo di riferimento per le attività invernali per ogni esigenza, dai piccoli concerti alle feste, a disposizione di associazioni, scuole e artisti. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del territorio e delle espressioni che lo animano attraverso manifestazioni di vario genere; un punto di riferimento che sia casa per la creatività e occasione di incontro per tutti”. Lo spazio potrà contenere oltre 200 posti al coperto, per una superficie modulabile che comprende ulteriori spazi esistenti nella parte perimetrale dell’area. L’ultimo utilizzo del cortile risale alla 100° edizione del Giro d’Italia, nel 2017 e per la manifestazione Grenaches du Monde. “Si tratta di una scelta dettata dall’esigenza di consegnare alla città nuovi spazi, nuove opportunità di socialità – spiega così l’Assessore al Demanio e Patrimonio Enrico Daga – oltre che soluzioni alternative e complementari al Teatro Civico. “L’AlguerHall”, così potrebbe chiamarsi, nasce con l’idea di ospitare feste di Natale, eventi enogastronomici e identitari che, dal Cap d’Any in poi, troverebbero spazio in questo luogo, nel cuore pulsante della città. Invitiamo le associazioni, i promotori culturali in tutte le sue forme ad avanzare proposte per l’uso di questo nuovo e funzionale spazio della città”.