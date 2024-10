Questo weekend a Fertilia arriva Giokostrada

ALGHERO – Nuovo e atteso evento del programma Emozioni in Riviera. Giokostrada, questo il format predisposto da Meet Sardinya che si terrà nel weekend del 19 e 20 ottobre a Fertilia

Appuntamento al prossimo fine settimana con Giokostrada. L’atteso festival dedicato ai giochi tradizionali e “di strada” che andrà ad invadere e rendere gioiose e ricche di bambini e famiglie le piazze e le vie di Fertilia. Splendidi e storici spazi che faranno da cornice a questo evento unico tra laboratori, challenge e una speciale caccia al tesoro.

Saranno cinque le aree tematiche dedicate alla riscoperta dei giochi della tradizione:Area Blu – Giochiamo con le tradizioni più autentiche: campana, 1-2-3 stella, nascondino e molti altri; Area Rossa, giochi con piccoli supporti e accessori: gioco dei tappi, tiro al ferro di cavallo, corsa di uova con cucchiaio, biglie al cerchio e tanto altro ancora; Area Viola, giochi di strada e da tavolo in versione oversize; Area Verde, grandi classici della tradizione su un grande tavolo lineare e Area Gialla con i giochi in legno per gli amanti delle sfide di abilità e precisione.

Ma non solo, infatti ci sarà anche spazio per la musica con i live serali che vedranno protagonisti alcune tra le migliori realtà locali e anche per la buona cucina attraverso il “Village Street Food” e i prodotti delle aziende certificate con il Marchio di Qualità dell’Ente con sede a Casa Gioiosa.

L’evento si terrà nell’ambito delle iniziative del Parco di Porto Conte previste dal programma “Emozioni in Riviera 2024”: scarica l’App ufficiale per scoprire gli eventi in programma e le esperienze da vivere nel territorio protetto di Alghero.