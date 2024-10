Sequestrato l’impianto audio di una discoteca: resta l’annoso problema degli spazi per club e musica dal vivo

ALGHERO – “A seguito di numerose segnalazioni dei residenti, l’Ufficio della Polizia Giudiziaria di Vigili Urbani di Alghero ha eseguito una serie di accertamenti coordinati dalla P.M. Dott.ssa Enrica Angioni; accertamenti che si sono chiusi con il sequestro dell’attrezzatura di diffusione sonora di una nota discoteca, già al centro peraltro di accertamenti da parte di differenti Forze dell’Ordine. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari!, cosi dall’ufficio stampa del Comune di Alghero rispetto ad una vicenda che si protrae da anni e che vede ogni anno ripetersi le medesime irrisolte questioni a partire dall’individuazione di aree dove far nascere nuove discoteche e attività musicali oltre che definire il piano di classificazione acustica e dunque un più generale Piano del Commercio e dei Servizi che, finalmente, possano indicare zone dove poter, sempre entro i limiti di legge, permettere, come in passato, lo sviluppo dell’intrattenimento notturno compresa la musica live di gruppi locali e regionali che, da anni, oramai è scomparsa.