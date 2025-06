Agro devastato dal fuoco, interrogazione di Mulas: “Un Canadair faccia base ad Alghero”

ALGHERO – E’ il presidente della commissione Protezione Civile, Christian Mulas, a volere fare luce sul devastante incendio di ieri. L’agro, in particolare l’area adiacente a Santa Maria La Palma, è stata colpita da un vasto rogo che ha ulteriormente messo in ginocchio un territorio già in crisi anche per la drammatica siccità.

Mulas, esponente del Partito Sardo d’Azione, tramite un interrogazione consiliare chiede al Sindaco Cacciotto “se intenda formalmente sollecitare la Regione Sardegna e il Governo nazionale affinché venga istituita una base operativa permanente per i Canadair e/o mezzi aerei antincendio nel territorio di Alghero; Se è già stata avviata una interlocuzione con l’Assessorato regionale alla Protezione Civile e con la Direzione Generale del Corpo Forestale per rappresentare la situazione di grave squilibrio territoriale”

E ancora “quali iniziative urgenti l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per colmare questa grave lacuna organizzativa che espone il territorio al rischio costante di catastrofi ambientali;

Se non ritenga necessario convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale con Regione, Corpo Forestale, Protezione Civile e soggetti coinvolti nella gestione degli incendi, per chiedere la predisposizione di una base aerea operativa ad Alghero, in grado di garantire interventi tempestivi”

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: Richiesta di attivazione di una base operativa per Canadair nel territorio di Alghero – Emergenza incendi e inaccettabili ritardi nei soccorsi aerei

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Protezione Civile, Christian Mulas.

PREMESSO CHE:

In data 29 giugno 2025, l’agro di Alghero è stato duramente colpito da un incendio di vaste proporzioni, che ha interessato in particolare la località di Santa Maria La Palma;

Le fiamme hanno lambito pericolosamente le abitazioni civili, costringendo all’evacuazione numerose famiglie e generando ore di autentica paura per residenti e operatori impegnati nei soccorsi;

L’intervento del Canadair, indispensabile in tali circostanze, è avvenuto con grave ritardo: l’unico mezzo disponibile è dovuto arrivare da Genova, con una perdita di tempo cruciale nelle fasi iniziali dell’emergenza;

Nonostante l’eccellente lavoro svolto da Forestale, Barracelli, Forestas, Vigili del Fuoco e dal Centro Operativo Comunale, la mancanza di una base aerea sul territorio ha evidenziato una drammatica carenza nel sistema di risposta rapida;

CONSIDERATO CHE:

Alghero è una delle città turistiche più importanti della Sardegna, con un bacino estivo che supera abbondantemente i 200.000 presenti giornalieri tra residenti e visitatori;

Una base aerea operativa ad Alghero permetterebbe di intervenire tempestivamente nelle prime fasi di un incendio, prevenendo tragedie e devastazioni che la Sardegna conosce purtroppo fin troppo bene;

È inaccettabile lo squilibrio attuale nella distribuzione dei mezzi aerei antincendio: i tre Canadair operativi sono tutti concentrati a Olbia, lasciando il nord-ovest, il centro e il sud dell’Isola privi di un presidio aereo diretto, nonostante le criticità che si ripresentano puntualmente ogni estate;

Siamo solo all’inizio della stagione calda e già si registrano gravi episodi: i piromani sono in agguato e colpiscono le loro stesse comunità. Intervenire con ore di ritardo significa assecondare danni enormi per le persone, le attività economiche e il patrimonio naturalistico della Sardegna;

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

Se intenda formalmente sollecitare la Regione Sardegna e il Governo nazionale affinché venga istituita una base operativa permanente per i Canadair e/o mezzi aerei antincendio nel territorio di Alghero;

Se è già stata avviata una interlocuzione con l’Assessorato regionale alla Protezione Civile e con la Direzione Generale del Corpo Forestale per rappresentare la situazione di grave squilibrio territoriale;

Quali iniziative urgenti l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per colmare questa grave lacuna organizzativa che espone il territorio al rischio costante di catastrofi ambientali;

Se non ritenga necessario convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale con Regione, Corpo Forestale, Protezione Civile e soggetti coinvolti nella gestione degli incendi, per chiedere la predisposizione di una base aerea operativa ad Alghero, in grado di garantire interventi tempestivi.

Si richiede risposta scritta e discussione in Consiglio Comunale.

Il presidente della commissione consiliare Ambiente e protezione civile, Christian Mulas