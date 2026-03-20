Stazione autobus via Zirano, arrestato giovane con marijuana

SASSARI – Nel corso del pomeriggio di lunedì 16 marzo 2026, a Sassari, i Carabinieri della Sezione

Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane poiché

ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di

armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari dell’Arma, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio

finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, hanno proceduto al controllo del ragazzo presso

l’autostazione degli autobus di via Padre Zirano. I Carabinieri infatti notavano che il giovane,

alla loro vista, era diventato particolarmente agitato e pertanto hanno eseguito un’attenta

perquisizione personale rinvenendo, all’interno di un marsupio in possesso del giovane, 135

grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in due involucri. L’ispezione

ha inoltre permesso di recuperare un pugnale della lunghezza complessiva di 22,5 centimetri, di

cui 12 centimetri di sola lama.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane, espletate le formalità di rito,

è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari che dirige e

coordina le indagini.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.