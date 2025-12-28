Spray urticante all’Aeroporto, due denunce

ALGHERO – Nei giorni scorsi l’Ufficio Polizia di Frontiera di Alghero ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, l’informativa conclusiva sulle indagini effettuate a seguito del grave episodio verificatosi nella mattinata del giorno 11 dicembre scorso presso la sala partenze dello scalo aereo di Fertilia.

Dall’esito dell’attività investigativa, sono emersi elementi di responsabilità nei confronti di due persone della provincia di Sassari che, in concorso, avrebbero effuso una sostanza aeriforme spray in grado di provocare irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, introdotta fraudolentemente in area sterile, malgrado i divieti previsti. Sebbene non sia stato possibile recuperare il prodotto utilizzato, gli investigatori ritengono possa trattarsi di un dispositivo spray irritante, di ridotte dimensioni, della tipologia attualmente in libera vendita come dissuasore e/o per difesa personale.

Nei confronti di loro si muovono le accuse di procurato allarme e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, in concorso fra loro, per aver diffuso uno spray irritante, all’interno dell’area partenze dell’aerostazione di Alghero, con conseguente sospensione e ritardo nelle operazioni di sicurezza e di imbarco previste per il servizio di pubblico di trasporto aereo, e conseguente la tardata partenza del volo diretto a Fiumicino.