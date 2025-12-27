“Agro, città e attività sott’acqua: allarmi inascoltati da Porta Terra”

ALGHERO – “Gli allagamenti non sono una sorpresa, ma il risultato diretto della mancata manutenzione, quindi di canali ostruiti, di caditoie non pulite e di interventi lasciati al caso. Negli ultimi giorni Alghero è stata nuovamente messa in ginocchio dagli allagamenti, partendo dalle campagne di Mamuntanas, di Ungias e Galantè fino al cuore della città, dove attività e abitazioni al piano strada sono finite sott’acqua. Una situazione grave, che non può essere liquidata con la solita giustificazione dell’evento eccezionale.

Le strade vicinali si sono allagate perché i canali di scolo non sono stati manutenuti, una responsabilità che ricade sia sui proprietari dei terreni attraversati dai canali, ma soprattutto sul Comune, che per legge detiene le competenze sulle stesse strade vicinali. In poche parole, non sarebbe successo nulla se i canali fossero stati puliti.

Un altro problema che necessita di verifiche riguarda il canale che serve la zona Ungias–Galantè, il cui sbocco è ostruito da anni. Una situazione nota da tempo, sulla quale gli interventi effettuati si sono rivelati insufficienti e superficiali. A questo si aggiunge un fatto ancora più grave: le acque bianche dei parcheggi della zona artigianale sverserebbero direttamente nel Rio Calvia e, conseguentemente, nel Calich, nonostante – e qualcuno avrebbe il dovere di accertarsene – dovrebbe esserci l’obbligo delle vasche di prima pioggia per superfici superiori ai 1000 metri quadri, come nel caso in questione. Quando queste vasche non sono presenti, si potrebbe configurare un danno ambientale serio. Sarà il caso di verificare?

Il quadro in città non è migliore. Dai media si apprende che una libreria tra Via Cagliari e Via Vittorio Emanuele si è allagata ben due volte in due settimane, nonostante le diverse segnalazioni. Sembra che le caditoie siano incapaci di smaltire l’acqua piovana, oppure che perdano, ma ciò che risulta particolarmente grave è che nessuno sia intervenuto ad affrontare un problema noto e prevedibile. Gli scantinati degli edifici circostanti hanno subito infiltrazioni importanti, richiedendo l’ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale che, nel giorno di Natale, hanno dovuto chiudere il traffico per operare in sicurezza. E se un luogo si allaga due volte in quindici giorni, non è il meteo il colpevole: è l’amministrazione.

In queste ore abbiamo visto la macchina dell’emergenza lavorare senza sosta, Vigili del Fuoco, Barracelli, Protezione civile e forze dell’ordine hanno, come sempre, svolto il loro lavoro egregiamente. Ma è inaccettabile che il loro impegno debba sopperire, ancora una volta, alle mancanze della prevenzione. L’emergenza non può diventare la normalità perché il Comune non è stato in grado di assicurare una manutenzione ordinaria minima”

Riformatori Sardi