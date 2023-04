Sole, passeggiate e musica: Alghero presa d’assalto a Pasquetta

ALGHERO – Riviera del Corallo invasa per Pasquetta. O meglio, per tutto il weekend. Certamente, ieri, il Lunedi dell’Angelo ha confermato l’appeal di Alghero che, già dalla mattina era affollata di gente, dal centro fino al litorale per arrivare a Fertilia e Porto Conte con tutti i bar e ristoranti, oltre che le vie dello shopping, strapiene di gente. Su questo avvio di stagione c’è da registrare il commento del presidente del Consorzio Riviera del Corallo, Marco Montalto, che ieri ha anche plaudito all’iniziativa voluta dalla Fondazione Alghero di allietare residenti e turisti con delle postazioni musicali che ospitavano artisti locali e regionali di grande qualità. Per Montalto si può fare una previsione tra aprile e maggio, grazie ai ponti (come 25 aprile e 1 maggio), con soggiorni di più giorni e con una clientela internazionale proveniente prevalentemente dalle destinazioni servite da Ryanair – e ancora – su tutte la Spagna che si conferma un buon mercato, Polonia che è sempre in crescita mentre si rivedono gli irlandesi, inoltre per giugno sono previsti numeri in linea con la stagione 2019 e, rispetto allo scorso anno, anche migliore. Per l’estate, da metà luglio a fine agosto si va verso il sold out”:

Un’ottimo battesimo per il turismo (grazie anche alla Pasquetta in Musica che ha visto un ritorno della virtuosa sinergia tra pubblico e privato con gli artisti Spitfire, Redhead duo, Krakatoa, Raffaele Puglia, Karmasutra, Makkiavello e Benny) in attesa delle tante e diverse iniziative artistiche e musicali che, insieme ai big della musica che saranno proposti da luglio all’Anfiteatro a Maria Pia, creeranno ulteriori motivi per attirare flussi turistici isolani, nazionali e anche internazionali.