Museo Mase, 80 anni da “Il Piccolo Principe”: celebrazioni | video

ALGHERO – Aperte le celebrazioni per l’80esimo anno dalla pubblicazione de “Il Piccolo Principe”. Ieri inaugurazione della mostra di Andrea Cocco al museo M.A.S.E. Presente il Sindaco Conoci, il Presidente Tilloca e il Direttore Marian Una mattina davvero speciale per il Museo Antoine De Saint-Exupéry. A 80 anni esatti dalla pubblicazione del capolavoro “Il Piccolo Principe”, il M.A.S.E. ha celebrato questa importante data con un evento dedicato alla mostra di dipinti di Andrea Cocco dal titolo “Principe della mia piccola ombra”. Una storia personale ispirata al celebre racconto dell’autore francese, ma non solo: le opere del giovane Andrea accompagnano i visitatori alla scoperta di mondi straordinari e valori profondi!

Durante l’evento, inoltre, è stato presentato al pubblico il documentario sul MASE interpretato nella lingua dei segni LIS da Chiara Salis e Gabriele Siffu a cura di Francesco Cocco. Ad inaugurare l’esposizione e presentare l’artista Andrea Cocco, il Presidente e il Direttore del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca e Mariano Mariani, il Sindaco di Alghero Mario Conoci Sindaco, il Direttore Artistico del MASE Massimiliano Fois, la Presidenza dell’Associazione di volontariato Algherese Laboratorio delle Strategie Luigina Cano. L’esposizione sarà aperta al pubblico è visitabile nei giorni di apertura del Museo. Mese di Aprile: dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 Domenica 9 Aprile Pasqua chiuso, Lunedì 10 Aprile Pasquetta aperto – 25 Aprile aperto dalle 15 alle 17.30.



INTERVISTA CON MASSIMIILIANO FOIS