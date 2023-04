Ad Alghero per l’estate anche il “supereroe” Mr. Rain

ALGHERO – MR.RAIN torna ad Alghero il 16 agosto 2023, ospite dell’Alguer Summer Festival, la rassegna estiva giunta alla sua seconda edizione grazie alla rinnovata sinergia fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, presenti con la 25° edizione del Festival Abbabula, Roble Factory e Fondazione Alghero. L’annuncio arriva il giorno che segue l’enorme successo dell’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, in un’altra località sarda, Cannigione (Arzachena), dove ha fatto registrare la presenza di tantissimi fan accorsi per assistere al suo concerto in occasione della Pasquetta.

MR.RAIN si conferma con il brano SUPEREROI (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all’attivo quasi 800 milioni di stream, 14 platino e 5 oro, uno degli artisti più amati di questi ultimi anni.

Il grande palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani, a due passi dalle spiagge cittadine, ospiterà una data del suo nuovo tour estivo “Supereroi Summer Tour”.

L’apertura delle prevendite è prevista per domani, mercoledì 12 aprile, a partire dalle ore 12.00 sui circuiti Ticketone, Mailticket e presso i punti vendita di Alghero e Sassari. Disponibili anche ticket early entry parterre, ovvero che consentono l’ingresso anticipato alle 19.30, anziché a partire dalle ore 20.00 come previsto dai regular ticket.

– Atelier#3 Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292//Venerdì 16:00-19:00 | Sabato 10:30/13:00 – 16:00 – 19:00 | Domenica 10:30 13:00

– Le Ragazze Terribili – via Roma 144 a Sassari.

L’appuntamento è presentato da Roble Factory. MR.RAIN, l’autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato con SUPEREROI il grande pubblico. Nel giro di pochi giorni dall’uscita SUPEREROI ha scalato tutte le classifiche: a partire da Spotify, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk per 6 settimane di fila consecutive. SUPEREROI è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok con 204M totali, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video che ha oltre 20 milioni di views. Gli eventi che fanno parte del cartellone dell’Alguer Summer Festival rientrano nel programma #algheroexperience, promosso da Fondazione Alghero