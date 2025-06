Ad Alghero, dal 6 al 13 luglio lo spettacolo del Big Show Roller Cars

ALGHERO – Dal 6 al 13 luglio, Piazzale della Pace si trasforma nel cuore pulsante dell’adrenalina:

arriva ad Alghero il Big Show Roller Cars, uno spettacolo di 90 minuti che ogni sera,

alle 21.30, regalerà al pubblico emozioni forti, acrobazie mozzafiato e messaggi di grande

valore sociale.

In scena ci saranno Auto su due ruote, freestyle motocross, quad, effetti cinematografici.

Protagonista assoluto è il team Bizzarro, guidato da DiDi Bizzarro, uno degli stuntman

più affermati d’Europa, con all’attivo collaborazioni in produzioni internazionali come Fast

& Furious, Mission: Impossible, The Equilizer, oltre a innumerevoli spot e film per

Netflix, Amazon Prime e Sky.

La famiglia Bizzarro fa questo mestiere dal 1964, come primi in Europa: da oltre 60

anni porta in giro per il mondo l’arte delle acrobazie su due e quattro ruote, unendo

spettacolarità e professionalità assoluta. Hanno partecipato a eventi internazionali, show

in diretta TV e grandi produzioni cinematografiche, diventando un punto di riferimento nel

panorama degli stunt.

Ma il Big Show Roller Cars non è solo spettacolo. Il team è impegnato attivamente nella

promozione della mobilità responsabile e della sicurezza stradale, e ogni performance è

pensata anche per trasmettere messaggi positivi e consapevoli, soprattutto ai più giovani,

sull’importanza del rispetto delle regole e della guida sicura.

L’evento è patrocinato dal Comune di Alghero e rappresenta un’occasione speciale per

vivere una serata diversa, tra emozioni, talento e riflessioni. Che tu sia un appassionato di motori o semplicemente in cerca di una serata fuori dal comune, il Big Show Roller Cars ti garantisce emozioni vere: è l’unico spettacolo in Europa con la formula “soddisfatti o rimborsati”.

Ci sarà anche la possibilità di salire in auto per viver un’esperienza indimenticabile in prima persona, sia sulle quattro che sulle due ruote, il tutto in assoluta sicurezza.

I biglietti si acquistano sul sito big-show.it o al botteghino prima di entrare allo show. Piazzale della Pace, Alghero, dal 6 al 13 luglio, ogni sera alle 21.30, durata: 90 minuti