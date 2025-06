Alghero: dall’avanzo di Bilancio, 7,5milioni di risorse per la città

ALGHERO – Dagli interventi contingenti alla programmazione, la Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato ieri la variazione di bilancio che, a seguito del rendiconto di gestione, mette in campo risorse pari a 7.564.069,14 euro derivate dall’avanzo di Amministrazione 2024. “Con questo provvedimento interveniamo non solo sulle situazioni che richiedono urgente risoluzione come nelle opere pubbliche e manutenzioni – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – ma vogliamo andare incontro alle esigenze dei cittadini e dare soprattutto corso all’introduzione di misure sul sociale, sul sistema produttivo e a dare segnali importanti sulla programmazione e sulla visione futura della città”. L’Assessore al Bilancio e Programmazione Enrico Daga ritiene fondamentale aver tracciato un percorso, che prevede a breve un’altra variazione con ulteriori risorse . “In questo provvedimento affrontiamo sia la contingenza che la visione futura. Con la prossima variazione in programma, le risorse saranno ancora di più orientate verso l’orizzonte della città che abbiamo in mente per il futuro. È il nostro percorso che si sta concretizzando con le scelte che questa amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento”.

Input ai Lavori Pubblici con immissione di risorse per 2,8 milioni circa, tra le quali si evidenzia la previsione di 1,5 milioni per integrazione allo stanziamento per la realizzazione del progetto Iscol@ nella scuola media di via Tarragona, dove è in corso la realizzazione dell’auditorium. Risorse anche per l’ex Caserma di via Simon, dove arriveranno 600 mila euro per completare il primo lotto delle opere. Previsti anche stanziamenti per manutenzioni straordinarie sull’illuminazione pubblica (433 mila euro), la messa in sicurezza e ripristino ringhiere in viale Burruni (200 mila euro) il restauro della facciata del Teatro Civico (70 mila euro). Le opere pubbliche contano inoltre di risorse pari a 200 mila euro per le spese di progettazione. Di rilievo la previsione di stanziamento per i Parchi Cittadini, circa 354 mila euro, da impiegare per la manutenzione parchi giochi e asilo via Giovanni XXIII (61 mila euro), la messa a norma dell’area giochi dei giardini Tarragona (122 mila euro), l’illuminazione del parco di via Matteotti ( 81 mila euro) e la sistemazione dei campi ex tennis club in via Tarragona ( 50 mila euro), la riqualificazione del parco di via Tiziano Vecellio (40 mila euro). Lunga anche la serie di Manutenzioni, con la disponibilità di circa 710 mila euro, da impiegare negli interventi di ripristino della funzionalità di impianti e dotazioni antincendio del parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati (80 mila euro), la verifica e la messa in sicurezza di pilastri e barriere degli affacci a mare dal colle del Trò alla Torre di San Giacomo (90 mila euro), riattivazione e potenziamento bagni pubblici autopulenti (100 mila euro), la manutenzione straordinaria del manto sintetico del campo di calcio di Santa Maria La Palma (200 mila euro), la messa in sicurezza della Torre di Sulis (80 mila euro). 250 mila euro saranno destinati inoltre ad implementare il programma di Potature e del Decoro Urbano. Per il Settore Ambiente, arrivano risorse per il potenziamento dell’attività di gestione della posidonia (474 mila euro), per il posizionamento di staccionate per il sistema dunale di Maria Pia (81 mila euro) e per acquisto automezzo (26 mila euro). Risorse in aumento per le famiglie da parte dei Servizi Sociali, circa 600 mila euro distribuiti in contributi alle associazioni, contributi per affido minori, il cofinanziamento del programma “ritornare a Casa” (100 mila euro), il progetto adolescenti Educatori di strada (60 mila euro), il cofinanziamento dei centri estivi (100 mila euro), agevolazioni Tari (50 mila euro), la dotazione finanziaria per il proseguimento del progetto a favore degli anziani over 65 (50 mila euro) oltra ad una serie di interventi per sostegno abitativo, esigenze primarie.

Lo Sviluppo Economico implementa il SIO (Sistema Integrato dell’Ospitalità) con 100 mila euro, le risorse per le installazioni natalizie (150 mila euro), la programmazione di appuntamenti e azioni sul tema (150 mila euro) e i contributi a Centri Commerciali Naturali (80 mila euro). Importante è anche la previsione finanziaria per la Cultura ( 265 mila euro). Altrettanto importante è la spesa prevista per la Sicurezza, 382 mila euro, con l’assunzione di vigili stagionali (235 mila euro) parallela alla procedura concorsuale per gli agenti a tempo indeterminato e relativa graduatoria dalla quale attingere, e il contributo alla compagnia barracellare (80 mila euro). E inoltre, la forte accelerata nella Programmazione Urbanistica con risorse importanti (circa 600 mila euro) per l’attivazione dell’Ufficio del Piano per dare corso alle attività per il Piano Urbanistico Comunale, oltre alla definizione di altri programmi di rigenerazione urbana sui quali l’Amministrazione intende imprimere una svolta.