“Regione come talk show: 5 Stelle, Sinistra e Di Nolfo non si occupano dei sardi”

ALGHERO – “Mentre famiglie, imprese e territori attendono risposte su sanità, continuità territoriale, crisi agricola, siccità, spopolamento, mancanza di personale sanitario, crisi idrica, emergenza abitativa, desertificazione dei paesi interni, crollo demografico, carenze nell’istruzione e infrastrutture fatiscenti, c’è chi – come il consigliere regionale Valdo Di Nolfo – continua a occuparsi di tutt’altro, parlando di fine vita, obiettori di coscienza e altri temi che nulla hanno a che vedere con le priorità e le competenze del Consiglio regionale.

Forse l’onorevole Di Nolfo ignora che i sardi hanno eletto i propri rappresentanti per affrontare i problemi concreti, non per trasformare l’aula in un talk show.

Nel frattempo, sulla fusione degli aeroporti, la maggioranza PD–5Stelle–AVS, di cui Di Nolfo fa parte, si distingue per confusione e immobilismo. Lo ha ammesso la stessa assessora Manca in aula, candidamente, dichiarando che non esiste alcuna strategia politica, che ogni decisione è demandata a uno studio legale milanese e che i 30 milioni di euro stanziati per la fusione restano congelati in bilancio.

Come se non bastasse, assistiamo quotidianamente ai continui, sterili attacchi vittimistici del centrosinistra regionale contro il Governo nazionale, un tentativo tanto patetico quanto evidente di scaricare responsabilità e spostare l’attenzione dai loro fallimenti, anziché lavorare in sinergia per il bene dell’Isola.

Alla sinistra, ormai priva di idee, rimane solo l’arma della distrazione di massa, utilizzata per evitare di affrontare le vere emergenze che affliggono la Sardegna. Un atteggiamento che certifica l’inconsistenza di una parte politica totalmente priva di visione e preoccupantemente distante dai bisogni dei cittadini. Ma i sardi non si lasciano più ingannare.

Fratelli d’Italia Alghero invita il consigliere Di Nolfo e i suoi colleghi a cambiare passo, a mettere da parte battaglie simboliche e sterili, e a concentrarsi finalmente su ciò che conta davvero: garantire ai sardi il diritto alla salute, alla mobilità, al lavoro e a una vita dignitosa nella propria terra”

Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia Alghero