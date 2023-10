SM Palma, riapertura poste: “Solo annunci, applausi e ancora niente”

ALGHERO – “Anche il mese di Ottobre è iniziato è della riapertura della sede delle poste a Santa Maria la Palma non si hanno notizie, nonostante il comune di Alghero qualche mese fa aveva ufficialmente consegnano le chiavi dei nuovi locali ( ex ufficio anagrafe) stabilendo anche un canone di affitto adeguato al caso specifico, nonostante questo è nonostante le rassicurazioni di poste italiane gli uffici non sono stati riaperti e questo sta destando preoccupazione tra gli abitanti dell’ agro che da quasi due anni si stanno recando prima a Fertilia e ora ad Alghero per ricevere un servizio essenziale con tutti I disagi del caso e l’inverno è alle porte e i disagi aumenteranno, chiediamo quindi all’amministrazione e in particolare all’assessora al Demanio Dott. Caria di fare le necessarie verifiche e sollecitazioni del caso”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD Alghero