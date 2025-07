“Basket, Coral senza campo: fatto gravissimo per società, ragazzi e famiglie”

ALGHERO – «È gravissimo che una società sportiva cittadina, con alle spalle un lavoro serio e un meritato percorso sportivo, sia oggi costretta a rinunciare al prossimo campionato di Serie C soltanto per la mancanza di spazi adeguati dove allenarsi e crescere». A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che punta il dito contro l’assenza di strutture disponibili in città per lo sport giovanile.

«Una situazione che frustra non solo la società, ma decine di ragazzi e famiglie – prosegue Pais –. Siamo davanti a una vera e propria sconfitta per tutta la comunità: si disperde un patrimonio sportivo e si tradisce ciò che lo sport dovrebbe insegnare: rispetto delle regole, spirito di squadra e, soprattutto, valorizzazione del merito nei risultati».

Pais annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente per chiedere conto della situazione all’amministrazione comunale. «Non per fare sterile polemica – precisa – ma per stimolare un cambio di passo. Serve una risposta immediata, una scelta politica chiara che metta davvero al centro lo sport e i nostri giovani, lasciando da parte improbabili operazioni immobiliari e puntando con decisione sul rafforzamento dei servizi e delle strutture».

Il consigliere leghista conclude con un’apertura alla collaborazione: «Su questo fronte la mia disponibilità, così come quella della Lega, non mancherà mai. Lo sport è una cosa seria: è educazione, è prevenzione, è comunità. Le risorse ci sono, mai come in passato, ed è il momento di utilizzarle secondo un ordine di priorità che metta al centro il benessere dei cittadini e la cura delle nuove generazioni».