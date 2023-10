Calcio, nuovo importante acquisto per l’Alghero: arriva Ruben Costa

ALGHERO – Ulteriore rinforzo per l’Alghero. Ieri ha firmato il centrocampista portoghese, classe 2001, Ruben Alexandre Feliz Rabaçal Costa. Il nuovo giocatore giallorosso lo scorso anno ha vestito la maglia della Sambenedettese in serie D e, sempre in Italia, ha giocato con la Primavera del Genoa, che lo aveva prelevato dal Benfica, club nel quale era cresciuto.

Nel suo curriculum anche altre esperienze nel proprio Paese, con le squadre giovanili di Famalicão e Farense. Ora l’approdo in Sardegna per un giocatore estremamente duttile che può giocare sia a centrocampo che in difesa. Un grande colpo di mercato per il campionato di Promozione che conferma le grandi ambizioni della società giallorossa.

Ecco le parole del presidente dell’Alghero, Andrea Pinna: «Abbiamo le idee molto chiare e con l’arrivo di Rubén Costa innalziamo ulteriormente il livello della rosa, che era già ottimo, a disposizione del nostro allenatore – commenta il presidente Andrea Pinna – Dobbiamo riuscire a far emozionare tutti gli algheresi della prima squadra della città. Abbiamo il dovere di fare risultato, ma anche far nascere un amore, attraverso quello che facciamo in campo dobbiamo creare un legame con i tifosi. Poi naturalmente tutto dipenderà dal risultato in campo, solo quello dirà se siamo davvero forti per l’ulteriore salto di categoria: per adesso siamo una squadra ambiziosa che vuole divertirsi e divertire».