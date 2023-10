Elezioni Sassari: Brianda si ricandida, Futuro Comune si smarca

SASASRI – “Apprendiamo dalla stampa locale l’ufficialità del nuovo percorso politico personale che ha intrapreso Mariano Brianda che si è concretizzato nella dichiarazione del tutto autonoma di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni comunali di Sassari.

Tale legittima iniziativa rappresenta però l’avvio di un percorso che determina di fatto la presa di distanza dal progetto di Futuro Comune che, per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, è bene rimarcare. Futuro Comune è un gruppo politico dell’area di centro sinistra che fa del civismo un elemento fondante: all’interno del nostro gruppo, attivo e operativo da quasi cinque anni, la pluralità di pensiero e la libertà di espressione sono sempre stati apprezzati e tutelati.

Vogliamo però ribadire che Futuro Comune si è presentata alla città, fin dal suo esordio, con un atteggiamento di cristallina e trasparente comunicazione politica concordata con il gruppo che vogliamo confermare anche in questa circostanza.

Riconoscendo le doti della persona, siamo certi che la prossima uscita dal gruppo consiliare in Consiglio comunale verso una nuova collocazione sarà stimolo per un nuovo e costruttivo dialogo per il bene della città e dei suoi cittadini. Come gruppo siamo presenti nel tavolo di coalizione di centro sinistra e insieme a tutte le forze del campo largo stiamo partecipando alla stesura del programma e solo dopo aver ultimato questo percorso si passerà all’individuazione della figura migliore che possa rappresentarlo2.

Il Gruppo Cittadino di Futuro Comune