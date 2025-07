Dramma siccità, vertice in Provincia, Pirisi: “Interventi anche ad Alghero”

ALGHERO – “Importante incontro stasera (ieri sera ndr) in provincia indetto dall’amministratore unico della Provincia per affrontare il tema della siccità nelle nostre campagne, tra le altre cose sono stati annunciati interventi tampone (verranno utilizzate le autobotti per rifornire le aziende agricole che a causa del prosciugare dei pozzi non possono più abbeverare il bestiame) , fra qualche settimana dopo l’approvazione della finanziaria regionale anno 2026 sono stati previsti ristori per le mancate produzioni nella Nurra e non solo nella Nurra, annunciati investimenti strutturali per migliorare le infrastrutture e ridurre le perdite nelle condotte , finanziamenti per nuovi laghetti collinari, pozzi pubblici e privati e tanto altro, l’amministrazione comunale algherese è e resta a fianco degli agricoltori in questo difficile momento, l’assessore all’Ambiente Selva proporrà già dalla prossima giunta comunale una delibera per “indire lo stato di calamità naturale per cause siccitose” delibera necessaria per far partire qualsiasi intervento a favore del settore agricolo.

Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero