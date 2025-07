E’ sfida sul Mariotti, Pd e Noi Riformiamo Alghero agli alleati: “Spazio per tutti”

ALGHERO – “Accogliamo con favore l’attenzione che alcuni consiglieri di maggioranza stanno dimostrando verso la riqualificazione del campo sportivo Mariotti, struttura storica e identitaria per la nostra città, sulla quale da diversi mesi il Sindaco Cacciotto insieme agli Assessori Daga e Marinaro, hanno impresso una vigorosa accelerata . Come Partito Democratico e Noi Riformiamo Alghero abbiamo più volte evidenziato l’urgenza di restituire al mondo sportivo algherese – e alla comunità tutta – un impianto funzionale, accessibile e decoroso: cosa che da oggi non è più una mera enunciazione di principio”, cosi Partito Democratico e Noi Riformiamo Alghero che sul campo Mariotti, ma non solo, a quanto risulta, fanno “asse” anche per “arginare” gli alleati e giungere, tra l’altro, al più presto, ad alcune modifiche negli assetti di Giunta. Ma questo è un altro discorso, per adesso “sfidano” i passi in avanti resi noti in queste ore da alcuni consiglieri riguardo una destinazione ben definita (pare per l’Alghero Calcio ovvero la prima squadra della città). Mentre i protagonisti dell’asse lo stadio deve essere uno “spazio aperto a tutte le società e famiglie”. La sfida, non la sola, è aperta.

“Va però ricordato che esistono già due finanziamenti regionali attivi, pari a 200mila euro per la messa in sicurezza e 75mila euro per la progettazione dell’intervento. Risorse concrete, che daranno avvio ad un percorso serio e strutturato di rilancio del Mariotti”.

“La riattivazione del Mariotti consentirebbe di liberare spazi preziosi nelle altre strutture sportive cittadine, a favore delle tante associazioni che oggi faticano a trovare orari e campi disponibili. Un aspetto ancora più urgente, considerando che gli impianti di Santa Maria La Palma e del Carmine saranno presto interessati da lavori, con conseguente riduzione temporanea dell’offerta”.

“Se oggi così come ieri è sempre più attivo il dibattito pubblico sul futuro dell’impianto, e perché questa maggioranza sta mettendo al centro della propria azione politica lo sport per cercare di dare risposte alle richieste delle numerose e sempre più attive società sportive, famiglie e cittadini. Ora però è il momento di passare dalle parole ai fatti: servono tempi certi, chiarezza sugli impegni futuri e un avviso pubblico che metta al centro l’interesse della collettività e la valorizzazione dello sport giovanile e dilettantistico. Il Mariotti può e deve tornare ad essere un punto di riferimento per gli sportivi e le famiglie di Alghero”.

“Come gruppi consiliari continueremo a vigilare affinché il percorso sia realmente partecipato, sostenibile e rispettoso delle esigenze di tutte le realtà sportive algheresi”.